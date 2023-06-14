وجه صحفي سعودي سؤالًا للمدرب زلاتكو مدرب منتخب كرواتيا الذي سبق له وأن درب الهلال والفيصلي في المملكة، بشأن رفض اللاعب لوكا مودريتش عن مستقبله .

وقال خلال تصريحات صحفية:” أتفهم رفض لوكا مودريتش الإجابة عن مستقبله، ولكن هل لديك له نصيحة بحكم عملك سابقًا في المملكة.”

‏ليرد زلاتكو : “لوكا مودريتش يعلم ماهو الأفضل بالنسبة له، لي ذكريات رائعة في السعودية، ولكن للجميع حق القرار بمصيرهم.”

وكانت تقارير صحفية أعلنت في وقت سابق أن النادي الأهلي قدم عرضا للتعاقد مع مودريتش بقيمة 100 مليون يورو لمدة موسمين.

والجدير بالذكر أن مودريتش وافق مؤخرًا على تجديد العقد مع ريال مدريد حتى عام 2024 كدليل منه على رغبته في الاستمرار مع ريال مدريد.