أظهرت صورة تاريخية قديمة من الزمن الجميل ⁧‫المدينة المنورة‬⁩ قبل نحو 110 عامًا، حيث التقطت الصورة من أعلى جبل سلع.

وكشفت الصورة التي أعادتنا لذكريات ما زالت مُخلدة في أذهاننا حال المدينة قبل النهضة العمرانية الحالية.

كما بيّنت المدينة التي بدت صغيرة المساحة، وظهر المسجد النبوي يحتل مساحة صغيرة، مع منظر للنخيل التي تشتهر بها مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

يُذكر أن جبل سلع كان يسمى قديمًا سوق المدينة التي خطها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحجارة هذا الجبل سوداء بوجه عام تتفتت من ضغطها باليد، ويقال إنها تحتوي مادة الإسمنت، وفي سفح جبل سلع الغربي وعلى يمين الذاهب إلى مسجد الفتح يرى كهف بني حرام، وهو الكهف الذي كان ينام فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم محروسًا أيام غزوة الخندق.