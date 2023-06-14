عاد رئيس نادي الهلال المنتخب فهد بن سعد بن نافل إلى العاصمة الرياض، بعد أن تواجد في العاصمة الفرنسية باريس وكذلك تواجده في نهائي دوري أبطال أوروبا .

عودة بن نافل من رحلته الخارجية التي لم يكشف عن تفاصيلها، ولكن مصادر خاصة بـ صدى أكدت أن مغادرة الرئيس المنتخب سبقها اجتماع لمدة ثلاث ساعات داخل مقر نادي الهلال مع ممثلين عن جهة رسمية.

يُذكر أن فهد بن نافل غادر إلى باريس ومن ثم إلى تركيا لحضور مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي تقدم فيها مانشستر سيتي بالهدف الأول في شباك إنتر ميلان، وسجل الهدف رودريغو هيرنانديز في الدقيقة 68.

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