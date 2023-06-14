نشبت ملاسنة بين شاب وفتاة من جنسية عربية وتبادلا التهم بأعمال فاضحة فيما بينهما بأحد الطرق العامة بالمملكة.
وانتشر مقطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع ، حيث أظهر المقطع قيام كل من الشاب والفتاة بتصوير كل منهما الآخر .
وتبادل الشاب والفتاة التهم بأعمال فاضحة حيث اتهمته الفتاة بأنه أراد ركوبها معه في السيارة وعندما رفضت تشاجر معها، بينما اتهمها الأخير بمخالفتها للذوق العام وارتدائها ملابس غير مناسبة للآداب العامة وفاضحة في الأماكن العامة.
ياخي مدري الغلط على من بس وش اللبس هذا طالعه قدام العالم لا خوف من الله ولا حيا ولا مستحى ، الله يهداهم بس pic.twitter.com/CpwJbVdKrY
— سعود (@x8ic2) June 14, 2023
هذي لازم تحاسب وتتقيد بانظمه البلد
منظر مقزز و مقرف ولا يجدر أن نراه في بلاد الحرمين الشريفين ولا في البلدان العربية و الأسلامية وحسبنا الله و نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون 🤲😥🤲
في البحرين هذي مغربيه ماتفقوا
والله العظيم اللي يروح البحرين يشوف شي يشيب له راس الرضيع
حمل ونزل ودي دعاره الى ماله نهايه