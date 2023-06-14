نشبت ملاسنة بين شاب وفتاة من جنسية عربية وتبادلا التهم بأعمال فاضحة فيما بينهما بأحد الطرق العامة بالمملكة.

وانتشر مقطع فيديو في منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع ، حيث أظهر المقطع قيام كل من الشاب والفتاة بتصوير كل منهما الآخر .

وتبادل الشاب والفتاة التهم بأعمال فاضحة حيث اتهمته الفتاة بأنه أراد ركوبها معه في السيارة وعندما رفضت تشاجر معها، بينما اتهمها الأخير بمخالفتها للذوق العام وارتدائها ملابس غير مناسبة للآداب العامة وفاضحة في الأماكن العامة.