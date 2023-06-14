أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف شاغرة (إدارية، تقنية، هندسية) بمدينة الرياض.
الوظائف المتاحة:
– مدير أول المتابعة وتنفيذ الاستراتيجية.
– مدير التخطيط الاستراتيجي.
– أخصائي مبادرات وشراكات.
– أخصائي مصمم جرافيك.
– أخصائي تقنية معلومات.
– قائد تنفيذ الاستراتيجية.
– مدير محفظة المشاريع.
– أخصائي تسويق.
التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/25هـ الموافق 2023/06/14م، من خلال الرابط التالي : اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا
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