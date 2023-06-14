أعلنت هيئة تنمية الصادرات السعودية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظائف شاغرة (إدارية، تقنية، هندسية) بمدينة الرياض.

الوظائف المتاحة:

– مدير أول المتابعة وتنفيذ الاستراتيجية.

– مدير التخطيط الاستراتيجي.

– أخصائي مبادرات وشراكات.

– أخصائي مصمم جرافيك.

– أخصائي تقنية معلومات.

– قائد تنفيذ الاستراتيجية.

– مدير محفظة المشاريع.

– أخصائي تسويق.

التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/11/25هـ الموافق 2023/06/14م، من خلال الرابط التالي : اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا