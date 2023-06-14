تفاعلت الصحافة الغربية مع التحركات غير المسبوقة للأندية السعودية بعد انتقال العديد من النجوم العالميين لدوري روشن

وقالت صحيفة “ديلي ميل” الانجليزية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، والفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد ، ما هما إلا البداية، وسيتبعهما لاعبون كبار آخرون.

واستعرضت الصحيفة أسماء اللاعبين الذين دخلت معهم الأندية السعودية، وكونت منهم فريق الأحلام المنتظر ظهوره في دوري روشن . والتي جاءت كالتالي

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

الدفاع: سيرجيو راموس – كيبلير بيبي – كاليدو كوليبالي.

الوسط: نجولو كانتي – سيرجيو بوسكيتس – رياض محرز – ساديو ماني.

الهجوم: كريستيانو رونالدو – نيمار دا سيلفا – كريم بنزيما.