كشفت شركة نيوم (المسؤولية الاجتماعية في نيوم) عن توفر وظائف إدارية وهندسية وأمنية لدى شركائها برواتب تصل (12,000 ريال)، وذلك للعمل في نيوم، جدة وضباء.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتوفرة هي :

– مهندس ميكانيكي (راتب يصل 12,000 ريال).

– أخصائي تسويق (راتب يصل 8,000 ريال).

– مهندس تخطيط (راتب يصل 12,000 ريال).

– ممرض (راتب يصل 8,113 ريال).

– مسؤول سلامة (راتب يصل 7,500 ريال).

– حاسب كميات (راتب يصل 7,000 ريال).

– مدير مكتب فني.

– موظف إداري.

وأشارت إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الموقع .