روى نجل التاجر سليمان العلي الغسلان أحد تجار مدينة ‎حائل قصة إعفاء والده لمجموعة من الدائنين ومسامحتهم عن مطالب مالية له عندهم بقيمة 40 مليون ريال .

وقال المواطن نجل التاجر الراحل أن والده كان من أعيان وتجار حائل وكان يتعامل بالعقار والبيع والشراء بالتقسيط وكان ميسر كثيرا للناس .

وتابع أن أقرب أقرب تاريخ للديون من 10 سنوات وقبل وفاته بعام ابلغ أبنائه بنيته عن عفوه عن الناس أصحاب الديون جميعهم وكان المبلغ في حدود 40 مليون ريال.

وواصل أن والده جمع جميع أبنائه قبل وفاته وأحضر كل دفاتر الدائنين وأحرقها أمامهم وقال لهم : أشهدكم أني عفيت عن الناس كلها .