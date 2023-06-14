قام والد نيرة أشرف طالبة المنصورة المقتولة على يد الطالب محمد عادل بالتعليق على إعدام المتهم اليوم الأربعاء، لافتًا أن هذه هي عدالة الله .

وقال والد نيرة في تصريحات صحفية بعد تنفيذ حكم الإعدام في الطالب محمد عادل اليوم: “بنتي مش هترجع تاني.. وأنا مش فرحان لكن ده عدل ربنا، عشان أحسن إن بنتي أخدت حقها، وهي دلوقتى أكيد مرتاحة في تربتها.”

ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المتهم محمد عادل، على حكم إعدامه في قضية إنهاء حياة نيرة أشرف أمام سور جامعة المنصورة، ونفذت اليوم حكم الإعدام بحقه .

والجدير بالذكر أن النائب العام المصري، أمر في 22 يونيو الماضي، بإحالة المتهم محمد عادل إلى محكمة الجنايات؛ لمعاقبته فيما اتهم به من قتل الطالبة المجني عليها نيرة عمدًا مع سبق الإصرار.

اقرأ أيضًا: