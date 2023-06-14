أثارت فتاة ترقص بفستان أزرق في حفل زفاف في مصر الجدل بطريقة اعتبرها البعض مثيرة للاستفزاز.

وتم نشر الفيديو على جميع مواقع التواصل الاجتماعي وحصد ملايين المشاهدات في مصر، رغم خصوصية هذه المناسبات التي عادة تكون عائلية.

ودفع انتشار الفيديو نهاد أبو قمصان، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان للتعليق على الفيديو المنتشر والدفاع عن الفتاة التي ترقص بعفوية دون ملاحظة وجود تصوير فيديو لها.

وعلقت نهاد أبو قمصان على فيديو الفتاة معربة عن دعمها لها منتقدة في الوقت ذاته تدخل الآخرين في الأمور الشخصية وتصوير الفتيات دون إذن منهن ونشره بمواقع التواصل ما يعد من الجرائم المعلوماتية.