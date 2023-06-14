كشف نادي ريال مدريد اليوم الأربعاء، عن قميصه الجديد الذي سيرتديه اللاعبون في الموسم المقبل.

وشارك الحساب الرسمي لنادي ريال مدريد على “تويتر” مقطع فيديو مصور للقميص الجديد تحت شعار: “سأرتدي قميصك، لتكون بجوار قلبي”.

وذكر ريال مدريد في بيان رسمي اليوم: “أنه تم الجمع بين اللون الأبيض والذهبي والأزرق الداكن في تفاصيل أديداس على الكتفين والرقبة.“

وتابع:” يعكس هذا القميص وحدة النادي وجمهوره طوال تاريخه الممتد 121 عامًا، وبالتالي يتضمن عبارة (هلا مدريد) في الرقبة، ويترافق اللون الأبيض التقليدي مع الذهبي على الأكتاف، بينما يتم دمج التفاصيل على العنق على شكل (V) والأكمام مع الأزرق الداكن والذهبي”.

وأظهر مقطع الإعلان كل من إيدير ميليتاو، وتوني كروس، وفيدي فالفيردي، ولوكاس فاسكيز من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، وكذلك فيرلاند ميندي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى للاعبين آخرين من ريال مدريد بالقميص الجديد مثل فينيسيوس جونيور، وتيبو كورتوا، وإدواردو كامافينغا، وديفيد ألابا، وناتشو، إلى جانب كريم بنزيما رغم رحيله إلى نادي الاتحاد.

يُذكر أن القميص مصنوع من مواد معاد تدويرها ويتميز بتقنية HEAT.RDY التي تنظم درجة الحرارة للحفاظ على برودة اللاعبين أثناء المباريات، وسيصدر القميص الجديد خلال مباريات ما قبل الموسم في أمريكا.