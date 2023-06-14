كشفت شركة الخطوط السعودية للتموين، عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدّة مدن.
وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:
محاسب الذمم المُدينة
– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.
– خبرة لا تقل عن سنة في مجال المحاسبة واستخدام الإكسل.
أخصائي الصحة والسلامة المهنية:
– حاصل على درجة البكالوريوس أو دبلوم في (إدارة المخاطر، الهندسة، إدارة السلامة، أو في تخصص ذي صلة.
– خبرة سنة على الأقل في التخصص.
– شهادة معتمدة من هيئة الصحة والسلامة المهنية.
وأفادت بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف من خلال الموقع .
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