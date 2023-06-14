كشفت شركة الخطوط السعودية للتموين، عن توفر وظائف شاغرة للعمل في عدّة مدن.

وأوضحت الشركة أن المسمى الوظيفي المتوفر هو:

محاسب الذمم المُدينة

– حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ذي صلة.

– خبرة لا تقل عن سنة في مجال المحاسبة واستخدام الإكسل.

أخصائي الصحة والسلامة المهنية:

– حاصل على درجة البكالوريوس أو دبلوم في (إدارة المخاطر، الهندسة، إدارة السلامة، أو في تخصص ذي صلة.

– خبرة سنة على الأقل في التخصص.

– شهادة معتمدة من هيئة الصحة والسلامة المهنية.

وأفادت بأنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف من خلال الموقع .