تتنافس السيارات الرياضية بقوة في سوق السيارات العالمي، وفيما يلي نقدم قائمة بأفضل 5 سيارات رياضية استهلاكًا للوقود موديل العام 2023.

1/ اودي TT موديل 2023

تعتمد على محرك مكون من 4 أسطوانات، تيربو، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 241 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض مكون من 7 سرعات، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 11 كم لكل لتر، فيما تتسارع السيارة من 0 – 96 كم/ساعة في 5.2 ثانية.

2/ تويوتا GR سوبرا موديل 2023

تعتمد على محرك بنزين مكون من 4 اسطوانات، تيربو، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 255 حصان، مع عزم أقصى للدوران يبلغ 400 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، موجه بنظام الدفع الخلفي للعجلات، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 11.9 كم لكل لتر.

3/ بي ام دبليو Z4 موديل 2023

تعتمد على محرك مكون من 4 اسطوانات، تيربو، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 255 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات، وتتسارع من 0 – 96 كم/ساعة في 5.1 ثانية، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 11.9 كم لكل لتر.

4/ لكزس LC 500h موديل 2023

تعتمد على محرك هايبرد مكون من 6 اسطوانات، بسعة 3.5 لتر، ينتج قوة إجمالية قدرها 354 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 10 سرعات، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 12.3 كم لكل لتر.

5/ مازدا MX-5 مياتا موديل 2023

تعتمد على محرك مكون من 4 اسطوانات، بسعة 2.0 لتر، ينتج قوة قدرها 181 حصان، متصل بناقل حركة يدوي مكون من 6 سرعات، مع معدل استهلاك للوقود يبلغ 12.7 كم لكل لتر، فيما تتسارع السيارة من 0 – 96 كم/ساعة في 5.7 ثانية.