يشعر أحياناً الكثير من الأشخاص بالتعب والارهاق المستمر ونقص الطاقة وقد تكون هذه الأعراض إشارة لنقص فيتامين سي.

أوضحت إحدى الدراسات أن البالغين الذين يعانون من نقص كبير في فيتامين سي، لديهم احتمالية أكبر للإصابة بقصور القلب بنسبة 40% في غضون 15 عامًا مقارنةً بأولئك الذين لديهم مستويات عالية من فيتامين سي.

ومن أبرز مخاطر نقص فيتامين سي:

– عند حدوث نقص في مستوى فيتامين سي ، تزداد معدلات حدوث الكسور وهشاشة العظام

– يمكن أن يؤدي انخفاض مستويات فيتامين سي إلى نزيف اللثة والتهابها وزيادة خطر فقدان الأسنان.

– يؤدي نقص فيتامين سي إلى إبطاء إنتاج الكولاجين بشكل كبير ، مما يؤدي إلى التئام الجروح بشكل أبطأ.

– ضعف جهاز المناعة نتيجة لانخفاض مستويات فيتامين سي يمكن أن يجعلك أكثر عرضة للإصابة بالعدوى، يمكن أن يكون التئام الجروح البطيء أيضًا مؤشرًا على نقص فيتامين سي.

– تتأثر المفاصل بنقص فيتامين سي؛ بسبب احتوائها على عديد من الأنسجة الضامة الغنية بالكولاجين،

– يمكن أن يسبب نقص فيتامين سي الحاد حالة جلدية تعرف باسم التقرن الشعري.

-نقص فقر الدم الناجم عن نقص الحديد هو أحد الأسباب الطبية الأكثر شيوعًا للشعور بالإرهاق.

– يتسبب ضعف الأوعية الدموية التي تتمزق بسهولة.

-أحد أعراض نقص فيتامين سي الناتجة عن تمزق الأوعية الدموية أسفل الأظافر.

يُعد نمو الشعر بشكل منحني أحد أعراض نقص فيتامين سي؛ بسبب حدوث خلل في بنية بروتين الشعر في أثناء نموه

– نقص فيتامين سي يحدث الكدمات بسبب تمزق الأوعية الدموية أسفل الجلد وتسرب الدم إلى المناطق المحيطة، وقد تظهر الكدمات في صورة نقاط صغيرة أو أجزاء كبيرة.