أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، الدكتور عبدالله المسند أن موسم حج هذا العام 1444 يعتبر الحج الأخير في حيز فصل الصيف خلال الدورة الحالية.
وقال المسند عبر حسابه الرسمي في تويتر:” موسم الحج يزحف رويدًا رويدًا ليوافق فصل الربيع في حج عام 1445، وكل عام يتقدم الحج 11 يومًا في المتوسط مقارنة بالسنة الميلادية.”
وأضاف:” عادة تكون درجة الحرارة في نهاية شهر يونيو في مكة المكرمة، شديدة الحرارة تقع بين 42-45م نهارًا، وتميل إلى الاعتدال نسبيًا مساءً 30م، وهو الوقت المتزامن مع حج هذا العام .”
وأوضح المسند أن الحج سيدخل في فصل الربيع عام 1445، وسيبقى فيه لمدة 9 سنوات، ثم سيدخل في فصل الشتاء عام 1454، وسيبقى فيه لمدة 8 سنوات، ثم سيدخل في فصل الخريف عام 1462، وسيبقى فيه لمدة 8 سنوات، ومن ثم يعود الكرة مرة ثانية، وتبدأ دورة جديدة.
وأضاف :” أنه الحج سيدخل في فصل الصيف عام 1470، وسيبقى فيه لمدة 9 سنوات، وهكذا دواليك .. هذا والله أعلم.”
التعليقات
اترك تعليقاً