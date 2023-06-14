أوضح أستاذ المناخ بجامعة القصيم “سابقاً”، الدكتور عبدالله المسند أن موسم حج هذا العام 1444 يعتبر الحج الأخير في حيز فصل ⁧‫الصيف‬⁩ خلال الدورة الحالية.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي في تويتر:” موسم الحج‬⁩ يزحف رويدًا رويدًا ليوافق فصل ⁧‫الربيع‬⁩ في حج عام 1445، وكل عام يتقدم الحج 11 يومًا في المتوسط مقارنة بالسنة الميلادية.”

وأضاف:” عادة تكون درجة الحرارة في نهاية شهر ⁧‫يونيو‬⁩ في ⁧‫مكة‬⁩ المكرمة، شديدة الحرارة تقع بين 42-45م نهارًا، وتميل إلى الاعتدال نسبيًا مساءً 30م، وهو الوقت المتزامن مع حج هذا العام .”

وأوضح المسند أن الحج سيدخل في فصل ⁧‫الربيع‬⁩ عام 1445، وسيبقى فيه لمدة 9 سنوات، ثم سيدخل في فصل ⁧‫الشتاء‬⁩ عام 1454، وسيبقى فيه لمدة 8 سنوات، ثم سيدخل في فصل ⁧‫الخريف‬⁩ عام 1462، وسيبقى فيه لمدة 8 سنوات، ومن ثم يعود الكرة مرة ثانية، وتبدأ دورة جديدة.

وأضاف :” أنه الحج سيدخل في فصل ⁧‫الصيف‬⁩ عام 1470، وسيبقى فيه لمدة 9 سنوات، وهكذا دواليك .. هذا والله أعلم.”

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