تألقت الفرقة الوطنية السعودية في أمسية روائع الموسيقى السعودية في المكسيك خلال حفل موسيقي في المسرح الوطني المكسيكي بمكسيكو سيتي، وذلك بمشاركة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، وفرقة الفنون الأدائية السعودية.

وأحيت الفرقة السعودية فن “السامري” ضمن مبادرة روائع الموسيقى السعودية، وأبهرت جمهور المسرح الوطني بالمكسيك.

وسيتضمن الحفل مشاركة أوركسترا كارلوس تشافيز المكسيكية إلى جانب 40 عازفاً، و40 مغنياً من الأوركسترا والكورال الوطني السعودي؛ لتقدم الفرقتان عرضاً موسيقياً مشتركاً من خلال عزف وغناء ميدلي غنائي لمجموعة من الأغاني السعودية.

وتشارك “هيئة المسرح والفنون الأدائية” بمجموعة من عروض الفنون الأدائية؛ التي تعكس التنوع الثقافي للمملكة، تؤديها 40 فرقة مختصة بالفنون الأدائية السعودية، بمشاركة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي ومن أنواع الفنون المؤداة: السامري، والخبيتي، والرّايح، والخطوة، والينبعاوي.