اقترحت امرأة على الرجال أن يقومون بتقسيط المهر، بحيث بعد الزواج يقوم الزوج بإعطاء زوجته 1000 ريال مع الراتب.

وقالت في مقطع فيديو موجهة حديثها للرجال: “البيت حقه، سويه على مهلك كل واحد على حد استطاعته، والمهر على حق الشهوراللي تنتفع بيها مع كل شهر عطيها الف”.

وأضافت: “ولو زعلت ما بدها تخدم ما تعطيها، ولو زعلت وتريد تمشي خلال سنة تمشي خلاص مهرها ما يكمل”.

ولاقى المقطع تفاعلا واسعا بمواقع التواصل، وتباينت الآراء بين مؤيد ومعارض للفكرة، حيث قال أحد المعلقين: “فكره غبية مع احترامي الشديد”، فيما قالت آخرى: “واذا طلقني قبل يسدد الاسقاط وش الحل”، وقال آخر: “على حسب عقد النكاح، يشترطون على بعضهم ويلتزمون، ما فيها شيء عقلا وشرعا”.