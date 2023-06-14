أعلنت اللجنة المركزية لقبول طلاب الكليات العسكرية بوزارة الدفاع عن موعد فتح باب القبول والتسجيل لطلبة الثانوية العامة، للالتحاق بالخدمة العسكرية.

وأوضحت اللجنة شروط التقديم وتشمل، أن يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأ والولادة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وأن يكون حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة التابعة لوزارة التعليم (انتظام نهاري) تخصص علوم طبيعية فقط لجميع الكليات وأن يكون من خريجي هذا العام ولا يقبل خريجو الأعوام السابقة.

كما اشترطت على النتقدم أن لا تقل النسبة المئوية في الشهادة الثانوية عن 80% للتخصص العلمي، وأن يكون قد أدى اختبار القدرات العامة وحاصلا على درجة لاتقل عن 60%، وأن يكون قد أدى الاختبار التحصيلي وحاصلا على درجة لا تقل عن 60%.

وأضافت اللجنة أن الشروط تضمنت أن لا يقل عمر المتقدم عن (17) عاماً ولا يزيد عن (22) عاماً، مضيفة أن هناك عدة مزايا الالتحاق منها أن تتكفل الكلية التي التحق بها الطالب بتوفير المستلزمات الدراسية التي يحتاجها خلال فترة الدارسة، كما يمنح الطالب مكافأة شهرية تعادل نصف الراتب الشهري الأساسي لرتبة ملازم طول فترة الدراسة بالكلية، مشيرة إلى أن التقديم من خلال الرابط التالي: هنـــــــــا