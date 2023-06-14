توقع الكاتب الاقتصادي عبدالحميد العمري استقرار أسعار المواشي وعدم ارتفاعها في موسم الحج لهذا العام.

ولفت إلى أن ارتفاع واردات المملكة من المواشي قدرت خلال أول 6 أشهر من 2023 إلى 3.9 مليون رأس ماشية بما يعادل تقريبا إجمالي واردات عام 2022 كاملا.

وتابع :”وفقا للهيئة العامة للموانئ؛ تم تفريغ 474.6 ألف رأس ماشية خلال مايو 2023 بزيادة +25% عن مايو 2022، وليصل الإجمالي خلال أول 5 أشهر إلى نحو 2.4 مليون رأس بزيادة +91.6% عن نفس الفترة من 2022، ووفقا لوزارة البيئة والمياه والزراعة (واس)؛ متوقع وصول أكثر من 1.5 مليون رأس من المواشي خلال الموسم الحالي، ما يعني ارتفاع واردات المملكة من المواشي خلال يناير-يونيو 2023 إلى نحو 3.9 مليون رأس بزيادة 73.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأكد أن هذه التطورات إيجابية تدعم استقرار أسعار المواشي عموما، والأضاحي تحديداً، وتقضي على أي نوايا استغلالية برفع الأسعار خلال الفترة الراهنة وأثناء موسم الحج، بحجج واهية كنقص المعروض وبقية المبررات غير الصحيحة لزيادة الاستغلال.