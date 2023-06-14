أصدر البنك المركزي السعودي “ساما” تقرير الاستقرار المالي لعام 2023م، الذي يبرز تطورات الاقتصاد العالمي والمحلي والمخاطر المصاحبة.

وأكد التقرير أن اقتصاد المملكة شهد نموًا خلال العام 2022م على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا في هذا الصدد إلى مساهمة النظام المالي بشكل رئيس في دعم هذا النمو، حيث استمرت قوة نمو الأصول والائتمان البنكي في عام 2022م.

ولفت إلى أن القطاع البنكي في المملكة لا يزال يحظى بمستويات رؤوس أموال جيدة، وظلت النسب الاحترازية المتعلقة بالسيولة في مستويات أعلى من المتطلبات النظامية.

ولفت إلى أن المؤسسات المالية غير البنكية سجلت أداءً قويًا، حيث انتعش إجمالي أقساط التأمين المكتتبة لشركات التأمين بالتزامن مع نمو القطاع غير النفطي، كما أن شركات التمويل سجلت ارتفاعًا في إجمالي الأصول.