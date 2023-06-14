استنكر المشرف على رواق الأزهر الشريف في مصر عبد المنعم فؤاد، دعوات البعض لـ المساكنة في البلاد، والتي وصفها بالشذوذ الأخلاقي والزنا.

وقال عبدالمنعم فؤاد: “مصر ستظل البلد الطيب المبارك الذي أوصى به الرسول خيرا”.

وأضاف: “كلما ظهرت جراثيم سوف يتصدى لها أهل العلم في الأزهر وسيشفى المجتمع منها”.

واستكمل: “الحديث عن المساكنة هي نوع من الشذوذ الأخلاقي والمساكنة نوع من الزنا، والزنا لا يمكن أن يكون له إلا صورة واحدة وهي مخالفة شرع الله”.

وشدد على أن “المساكنة هي الفاحشة بعينها، ولا يمكن مناقشة هذه الفاحشة عبر وسائل الإعلام”.