استشهد استشاري الجلدية وجراحة الجلد التجميلية الدكتور فهد بن خالد السديري، بإطلالة رجوة آل سيف في زفافها على ‫ولي عهد الأردن‎ الحسين بن عبد الله الثاني، في حديثه عن أهمية إجراءات التجميل.

وقال السديري: “بعد زفاف ولي العهد في الأردن وفقهم الله وجمع بينهم بالخير، من الملاحظ أن رجوة آل سيف ذات ملامح طبيعية ناعمة، مع استطاعتها لعمل أي إجراء تجميلي، ولكن دائماً المنظر الطبيعي اجمل.”

وأضاف: “لهذا دائماً أكرر، أن الاجراءات التجميلية من حقن وغيرها تكون لإبراز الجمال وتقليل مظاهر تقدم العمر وتجديد شباب البشرة، وليس لتعديل وتغيير ملامح ومبالغة تنتهي بتشويه”.