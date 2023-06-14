وقع نادي الهلال اليوم الأربعاء اتفاقية رعاية رسمية مع شركة الطائرات المروحية “THC” التي تعد أول مشغل محلي للطائرات المروحية التجارية.

وترتكز الاتفاقية على تعزيز الفرص المتبادلة للنمو والتقدم لطرفي الشراكة، إلى جانب نيل “THC” عددا من الحقوق التجارية، وذلك لمدة ثلاثة مواسم رياضية تبدأ اعتبارًا من الموسم المقبل.

ومن جانبه عبر الرئيس التنفيذي لنادي الهلال المهندس عبدالله الجربوع، عن سعادته بتوقيع الرعاية مع “THC” التي ستسهم بتعزيز قطاعي الرياضة والطيران المروحي في المملكة بما ينسجم مع رؤية السعودية 2030، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تتماشى مع أهداف النادي الساعية إلى التنوع في استثماراته التجارية مع مختلف القطاعات.

من جهته، علّق الرئيس التنفيذي لـ “THC” السيد “أرنو مارتينيز” عن الرعاية قائلًا: “تعد شراكتنا مع نادي الهلال دليلاً راسكًا على قيم الانتماء الوطني، والطموح والسعي الدائم للتميز لطرفي الشراكة، مشيرًا إلى أن هذه الرعاية تهدف إلى إلهام عشاق كرة القدم بأهمية الطيران المروحي عبر تقديم خدمات جوية متميزة في جميع أنحاء المملكة، متطلعًا إلى مستقبل واعد وانجازات مشتركة للشركة والهلال.