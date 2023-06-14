طلبت مصر رسميا الانضمام إلى مجموعة “بريكس”، وذلك بعد قبول عضويتها في بنك التنمية الجديد.

ومن جانبه كشف سفير روسيا في القاهرة غيورغي بوريسينكو اليوم الأربعاء، أن مصر تقدمت بطلب للانضمام إلى مجموعة بريكس، لافتا إلى أن إحدى المبادرات التي تشارك فيها بريكس حاليا هي تحويل التجارة إلى عملات بديلة قدر الإمكان، سواء كانت وطنية أو إنشاء نوع من العملات المشتركة.

وكان فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وقع على اتفاقية تأسيس بنك التنمية الجديد التابع لتجمع “بريكس” ووثيقة انضمام مصر إلى البنك.

ويعد “بريكس” هو أحد التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويضم في عضويته البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

ويمثل التجمع نحو 30% من حجم الاقتصاد العالمي، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، وينتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم.