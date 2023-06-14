عدد طبيب مختص في تجميل الفرق بين حشوات السيليكون في منطقة الوجه وحقن الدهون والفيلر.

وذكر فالح الشهراني، استشاري جراحات الوجه التجميلية، أن حقن الدهون والفيلر ليس له نتائج دائمة، بينما تكون نتائج حشوات السيليكون في منطقة الوجه دائمة ولا تحتاج للتغيير أبدا وهي آمنة كونها من المواد الخاملة التي لا تتفاعل مع الجسم، ونسبة الالتهابات بعدها تكون قليلة جدا.

وأضاف أن حشو السيليكون يمكن أن تتم جراحيا بتخدير كلي أو جزئي، ويتم عملها بزوايا الفك أو الفم أو مناطق بجوانب الأنف بعكس الفيلر الذي يتم بدون عملية جراحية، مشيرا إلى أن السيليكون يكون مهمته أن يعطي تحديد ومعالم واضحة للوجه بعكس الفيلر والشد لا تبرز معالم الوجه.

ولفت إلى أن حشوات الوجه التجميلية هي إجراءات تكميلية في الوجه لتجميل المظهر، مضيفا أن حشوات السيليكون لها أشكال وأحجام مختلفة حسب حالة المريض، مؤكدا أنه يمكن إجراء شد الوجه مع حشو السيليكون.

د. فالح الشهراني – استشاري جراحات الوجه التجميلية: حشوات السيليكون في منطقة الوجه دائمة ولا تحتاج للتغيير أبدا وهي آمنة كونها من المواد الخاملة التي لا تتفاعل مع الجسم@Fa_omf#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/tSAlEAwyHk — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 14, 2023

د. فالح الشهراني – استشاري جراحات الوجه التجميلية: حشوات الوجه التجميلية هي إجراءات تكميلية في الوجه لتجميل المظهر.. وهكذا تتم عملية الحشو جراحيا@Fa_omf#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/H5pScSz65d — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 14, 2023

د. فالح الشهراني – استشاري جراحات الوجه التجميلية يشرح الفارق بين حشوات السيليكون في منطقة الوجه وحقن الدهون والفيلر@Fa_omf#برنامج_سيدتي#روتانا_خليجية pic.twitter.com/OBj1bWuYKg — برنامج سيدتي (@sayyidaty) June 14, 2023