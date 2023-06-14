عدد طبيب مختص في تجميل الفرق بين حشوات السيليكون في منطقة الوجه وحقن الدهون والفيلر.

وذكر فالح الشهراني، استشاري جراحات الوجه التجميلية، أن حقن الدهون والفيلر ليس له نتائج دائمة، بينما تكون نتائج حشوات السيليكون في منطقة الوجه دائمة ولا تحتاج للتغيير أبدا وهي آمنة كونها من المواد الخاملة التي لا تتفاعل مع الجسم، ونسبة الالتهابات بعدها تكون قليلة جدا.

وأضاف أن حشو السيليكون يمكن أن تتم جراحيا بتخدير كلي أو جزئي، ويتم عملها بزوايا الفك أو الفم أو مناطق بجوانب الأنف بعكس الفيلر الذي يتم بدون عملية جراحية، مشيرا إلى أن السيليكون يكون مهمته أن يعطي تحديد ومعالم واضحة للوجه بعكس الفيلر والشد لا تبرز معالم الوجه.

ولفت إلى أن حشوات الوجه التجميلية هي إجراءات تكميلية في الوجه لتجميل المظهر، مضيفا أن حشوات السيليكون لها أشكال وأحجام مختلفة حسب حالة المريض، مؤكدا أنه يمكن إجراء شد الوجه مع حشو السيليكون.