على خلفية فوز الأهلي المصري ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة الحادية عشرة فى تاريخه بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله، انفعل أب من مشجعي الزمالك المصري على ابنه الأهلاوي بسبب كريقة احتفاله.

وظهر الأب في مقطع فيديو، محتفلا بهدف فريق الوداد المغربي في شباك الأهلي، بمباراة النهائي التي أقيمت على ملعب مركب محمد الخامس، ملوحاً بيديه.

وبعد إحراز لاعب الأهلي محمد عبد المنعم هدف التعادل في شباك الوداد، قفز الابن وأخذ يهتف باسم الأهلي، وهو ما استفز الأب ليقوم منفعلًا محاولا إيقاف احتفالات نجله وأصدقاؤه، وحذر الأب ابنه بأنه إن لم ينتهي من الاحتفال سيقوم بطرده خارج المنزل.