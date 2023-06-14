أعلن بريطاني مقيم في دبي، عن وظائف شاغرة للبريطانيين براتب 55 ألف ريال شهرياً في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن الوظائف مناسبة لمن لديهم خبرة في إدارة المشاريع للتقديم على وظائف العلا عن طريق الإيميل الخاص به.

كما أشار إلى أن المتطلبات يتم التفاوض عليها معه بعنوان بريده الإلكتروني الشخصي.

ولاقى الإعلان تفاعلا من النشطاء، حيث اعترض بعضهم على تخصيص الإعلان للبريطانيين، فيما رأى البعض الآخر أن الراتب مبالغ فيه بينما رأى آخرون أنه راتب مناسب للوظيفة والخبرات المطلوبة.

وقال أحدهم: “عندنا شباب مجتهدين وعقول متفتحة هم اولى من الاجنبي”، بينما قال آخر:”سعودي ولا اجنبي ماذا ستقدم هذا هو المهم، هناك من يغير المعادلة ويصنع الفارق في الشركات والمشاريع هذا هو من يستاهل أكثر من 100000”.