تأهل المنتخب المصري لكرة القدم إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بكوت ديفورا، في بداية يناير 2024، بعدما فوزه على مُضيفه غينيا، بهدفين مقابل، هدف، خلال المباراة التي أقيمت بملعب مراكش في المغرب في إطار الجولة قبل الأخيرة من التصفيات.

وسجل الهدف الأول للمنتخب الغيني عن طريق اللاعب سيرو جيراسي، في الدقيقة 26، بينما أحرز هدف التعادل محمود حسن تريزيجيه قبل انتهاء الشوط الأول في الدقيقة 42 من صناعة محمد صلاح.

وفي الدقيقة 79، سجل مهاجم نانت الفرنسي مصطفى محمد هدف الفوز والتأهل لمنتخب مصر.