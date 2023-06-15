رعى الأمير ‎عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني حفل تخريج الدورة الرابعة من برنامج القيادة والأركان بكلية الملك عبدالله بن عبدالعزيز للقيادة والأركان للعام 1444هـ.

وفور وصوله لمقر الكلية عُزف السلام الملكي، ثم بُدئ الحفل الخطابي بالقرآن الكريم ، بعد ذلك ألقى قائد الكلية اللواء الركن الدكتور عبدالله العنزي كلمة بهذه المناسبة.

حيث شاهد سموه عرضاً مرئياً بعنوان “الريادة والتميز في التعليم العالي العسكري”، ثم كرّم المتفوقين والحاصل على المركز الأول وسيف الكلية المقدم مهندس.مشعل الشمري، وفي نهاية الحفل أُلتقطت الصور التذكارية لسموه مع الخرّيجين.