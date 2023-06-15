وصلت المبتعثة إلى بريطانيا الدكتورة بشرى مظفر الحائز بحثها حول جراحة السمنة على المركز الأول عالميا، إلى جازان.

واستقبلت بشرى مظفر، بعناقيد الفل وسط فرحة كبيرة من أهلها لحظة وصولها إلى جازان.

يذكر أن الدكتورة بشرى مظفر مبتعثة من كلية العلوم الطبية التطبيقية، قسم التغذية العلاجية وتدرس في جامعة نوتنجهام ببريطانيا في كلية الطب والعلوم الصحية في تخصص “الأنظمة الغذائية منخفضة السعرات الحرارية وجراحة السمنة”.