توقف المعاش عن 7300 مستفيد بسبب أنهم لم يقوموا بالتسجيل في المنصة الموحدة للتوظيف.

وقال الوكيل المساعد للسياسات والتشريعات بوكالة الضمان الاجتماعي والتمكين، الدكتور حمد الحماد، إن سبب إيقاف المعاش عن 7300 مستفيد، هو أنهم لم يقوموا بالتسجيل في المنصة الموحدة للتوظيف.

وأشار إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قامت بتقديم خطط وفرص عمل مناسبة لعدد كبير من مستفيدي الضمان الاجتماعي؛ حيث تجاوز عدد الممكَّنين في العام الماضي 100 ألف مستفيد.

وتابع أن عددًا من المستفيدين القادرين على العمل، أو القابلين للتأهيل، لم يلتزموا بالخطة التي وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية؛ وقامت الوزارة بإرسال 4 رسائل خلال فترة امتدت أربعة أشهر.