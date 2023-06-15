قررت إدارة الأهلي تعليق مصير الدولي المقدوني إزجان أليوسكي، لاعب الفريق، حتى أخذ رأي المدرب الجديد الذي سيتم التعاقد معه خلال الأيام المقبلة.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن هناك اتوجه داخل الأهلي إلى عدم عودة أليوسكي وتغييره بلاعب آخر خلال فترة الانتقالات الصيفية التي تنطلق 1 يوليو المقبل، تحديدا مع رفع حظر التسجيل بشكل مؤقت، الذي كان قد أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بسبب عدم تسديد مستحقات الجامايكي لويس جرابان، بحسب الرياضية.

وكان رصيده النادي الأهلي وقَّع مع أليوسكي لمدة ثلاثة أعوام أثناء رئاسة ماجد النفيعي، وينتهي عقده يونيو 2024.