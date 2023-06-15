عادت المواطنة منى الحربي، للدراسة والتخرج مع ابنتها في جامعة القصيم بعد توقف دام 13 عاما.

وقالت منى الحربي: دخلت أنا وابنتي أميرة نفس التخصص ودرسنا نفس المستوى.

وسطرت منى الحربي قصتها على آمال النجاحات المنتظرة والشغف الذي لا ينتهي والبدايات الصعبة.

وحزمت الطالبة منى الحربي حقيبتها وشدت رحالها في رحلة علم عنوانها النجاح وجاءت الأقدار أن تجمع الأم بابنتها في ذات الجامعة والتخصص لتبدأ رحلتهما في المقاعد الأكاديمية.