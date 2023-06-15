تعرضت سيدة أردنية، للصدمة بعدما اكتشفت أنها مطلقة منذ خطبتها، وذلك بعد مرور 20 سنة من العيش في بيت الزوجية.

وتعود الواقعة عندما تقدم الشاب لخطبة الفتاة، وعقد قرانه عليها، وكان قد طلقها قبل 20 عاما، أمام ذويه دون علمها.

واتضح أنه طلقها وقبل الزواج بها ذهب إلى دائرة الافتاء التي قالت له إن طلاقه لها هو بائنة بينونة صغرى ولا تحل له الا بعقد ومهر جديدين، ولكنه بعد أشهر تزوج الشاب الفتاة، ودامت الحياة بينهما 20 عاما وانجب أطفالا منها.

واكتشفت السيدة بعد خلاف بينهما أنها مطلقة منذ خطبتها، فيما أصدرت محكمة الجنايات الكبرى، حكما بحق الشخص بتهمة الاغتصاب، ووضعته بالاشغال المؤقتة 15 عاما، وشددت عليه العقوبة لترتفع إلى 20 عاما.