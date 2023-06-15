تغلب المنتخب الكرواتي لكرة القدم، على نظيره الهولندي بنتيجة “4-2″، ليتأهل إلى نهائي دوري الأمم الأوروبية.

وأحرز المنتخب الهولندي الهدف الأول عن طريق دونيل مالين عند الدقيقة 34، قبل أن يدرك أندريه كراماريتش التعادل من ضربة جزاء عند الدقيقة 55.

وفي الدقيقة 72 سجل ماريو بازاليتش الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي، بينما نواه لانج أدرك التعادل للمنتخب الهولندي في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي الدقيقة 98 سجل برونو بيتكوفيتش الهدف الثالث للمنتخب الكرواتي، قبل أن يضيف لوكا مودريتش الهدف الرابع من ضربة جزاء عند الدقيقة 116 بالشوط الإضافي الثاني.