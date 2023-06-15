قالت مديرة إدارة التوعية والتدريب في جمعية “إشراق” هبة البراك إن فرط الحركة درجات منها الخفيفة والعالية.

وأوضحت هبة البراك، إن الكثير من المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أذكياء، ويتفوقون على الشخص العادي.

وتابعت هبة البراك: لو الشخص في مرحلة المراهقة قد يتعرض للأشياء السلبية.