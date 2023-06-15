قالت مديرة إدارة التوعية والتدريب في جمعية “إشراق” هبة البراك إن فرط الحركة درجات منها الخفيفة والعالية.
وأوضحت هبة البراك، إن الكثير من المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أذكياء، ويتفوقون على الشخص العادي.
وتابعت هبة البراك: لو الشخص في مرحلة المراهقة قد يتعرض للأشياء السلبية.
فيديو | مدير إدارة التوعية والتدريب في جمعية "إشراق" هبة البراك: فرط الحركة درجات والكثير من المصابين باضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه أذكياء وقد يتفوقون على الشخص العادي#الراصد pic.twitter.com/WsHyzcPS4S
— الراصد (@alraasd) June 14, 2023
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