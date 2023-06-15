تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو:4٫05500 مقابل الريال الواحد 0٫24657
الدولار: 3٫75025 مقابل الريال الواحد 0٫26665
درهم إماراتي: 1٫02109 مقابل الريال الواحد 0٫97935
ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75548
دينار أردني: 5٫28658 مقابل الريال الواحد 0٫18916
دينار كويتي: 12٫20853 مقابل الريال الواحد 0٫08191
دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051
الريال القطري:1٫03001 مقابل الريال الواحد 0٫97087
الدرهم المغربي:0٫37248 مقابل الريال الواحد 2٫68474
الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23979
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