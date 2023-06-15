تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو:4٫05500 مقابل الريال الواحد 0٫24657

الدولار: 3٫75025 مقابل الريال الواحد 0٫26665

درهم إماراتي: 1٫02109 مقابل الريال الواحد 0٫97935

ريال يمني: 0٫01498 مقابل الريال الواحد 66٫75548

دينار أردني: 5٫28658 مقابل الريال الواحد 0٫18916

دينار كويتي: 12٫20853 مقابل الريال الواحد 0٫08191

دينار بحريني: 9٫94939 مقابل الريال الواحد 0٫10051

الريال القطري:1٫03001 مقابل الريال الواحد 0٫97087

الدرهم المغربي:0٫37248 مقابل الريال الواحد 2٫68474

الجنيه المصري: 0٫12137 مقابل الريال الواحد 8٫23979