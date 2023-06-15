علق المحلل الرياضي عادل البطي على عدم تعاقد الهلال مع لاعبين أجانب حتى الآن ، مؤكدا أنه أكثر الأندية ضررا.
وقال البطي لـبرنامج في المرمى: الأندية تمر بورطة كبيرة فيما يخص التعاقدات لكن أقلهم ضرراً هو الاتحاد، والأكثر ضرراً الهلال لأنه ليس لديه جهاز فني أو لاعبين أجانب بسبب إيقافه عن التعاقدات خلال الفترة الماضية، ثم النصر ثم الأهلي.
وتابع: الورطة كبيرة لأن الهلال سيتعاقد في وقت ضيق وقد يكون هناك تسرع، مشيرا أن الهلال يحتاج لمدرب و7 لاعبين جدد .
عادل البطي لـ #في_المرمى: الأندية تمر بورطة كبيرة فيما يخص التعاقدات لكن أقلهم ضرراً هو #الاتحاد.. والأكثر ضرراً #الهلال لأنه ليس لديه جهاز فني أو لاعبين أجانب بسبب إيقافه عن التعاقدات خلال الفترة الماضية pic.twitter.com/xa0ozFZQmF
— العربية – في المرمى (@FilMarma) June 14, 2023
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