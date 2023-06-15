علق المحلل الرياضي عادل البطي على عدم تعاقد الهلال مع لاعبين أجانب حتى الآن ، مؤكدا أنه أكثر الأندية ضررا.

‏وقال البطي لـبرنامج في المرمى: الأندية تمر بورطة كبيرة فيما يخص التعاقدات لكن أقلهم ضرراً هو ‎الاتحاد، والأكثر ضرراً ‎الهلال لأنه ليس لديه جهاز فني أو لاعبين أجانب بسبب إيقافه عن التعاقدات خلال الفترة الماضية، ثم النصر ثم الأهلي.

وتابع: الورطة كبيرة لأن الهلال سيتعاقد في وقت ضيق وقد يكون هناك تسرع، مشيرا أن الهلال يحتاج لمدرب و7 لاعبين جدد .