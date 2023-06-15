حذر أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، كيفية من ضربة الشمس التي قد تنتهي بوفاة الإنسان.

وقال “الخضيري”، عبر حسابه على “تويتر” : ” ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري تصيب من يعمل تحت أشعة الشمس أو في الحر الشديد، أو يعمل في مكان مزدحم وبدون تكييف ويتعرق كثيرًا ويفقد سوائل بالتعرق ولا يشرب ماء كثيرًا، أو يضطر للعمل الطويل في الحر وبدون شرب ماء وتبريد الجسم”.

وتابع : ” الإجهاد خطير ويسبب غيبوبة، وإذا لم يتم رش الجسم بالماء وسقيه ماء كافيًا وتبريده وتهويته جيدًا؛ فإن المريض مع الإهمال قد يموت “.