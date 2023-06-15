أعلنت الهيئة العامة للإحصاء أن التضخم السنوي في المملكة بلغ %2.8 في مايو مقارنة بنظيره من العام الماضي.

وأوضحت الهيئة العامة للإحصاء ، اليوم الخميس ، نسب التغير السنوية في عدة أقسام، مبينة إن المحرك الأساسي لتضخم مؤشر أسعار المستهلك كان ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 9%، وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 8.4%.

وأضافت الهيئة، أن قسم النقل ارتفع بنسبة 1.6% ، والصحة بنسبة 7.%، والسلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 4.%.