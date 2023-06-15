كشفت مشرّعة أسترالية، تفاصيل تعرضها لاعتداء جنسي تحت قبة البرلمان، حيث اتهمت محافظا علق الحزب الليبرالي عضويته بسبب هذه القضية.

وقالت السيناتورة المستقلة ليديا ثورب باكية في خطاب أمام مجلس الشيوخ، إنّها تعرّضت لـ”تعليقات جنسية”، وتمّ “لمسها بشكل غير لائق”.

وكانت ثورب اتهمت الأربعاء سيناتورا زميلاً لها بـ”الاعتداء جنسياً” عليها، قبل إجبارها على سحب تصريحها تحت التهديد بعقوبة برلمانية، وكرّرت ثورب الخميس اتهاماتها ضدّ المحافظ ديفيد فان، الذي نفى بشدة هذه الاتهامات.

وقالت أمام المشرّعين “كنت خائفة من الخروج من باب المكتب.. كنت أفتح الباب قليلاً وأتأكد من خلو المكان قبل الخروج”، لافتة إلى أنه كان من الضروري أن يرافقها شخص ما كلّما تحركت داخل هذا المبنى.