أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن توفر وظائف إدارية وهندسية (دبلوم فأعلى) بالرياض.
وأوضح المركز أن الوظائف المتاحة هي :
1- سكرتير المدير التنفيذي (لا تشترط الخبرة).
2- مُساعد إداري (لا تشترط الخبرة).
3- أخصائي مياه وبيئة بحرية.
4- أخصائي خدمات لوجستية.
5- مدير إدارة الخدمات اللوجستية.
6- مدير إدارة النقل.
ولفت إلى أن التخصصات المطلوبة:
– الهندسة البيئية.
– علوم الإدارية.
– الإدارة المكتبية.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– علوم الأرض.
– البيئة البحرية.
– الاستدامة.
– أو ما يعادلها.
وقال المركز أن التقديم بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/11/26هـ الموافق 2023/06/15م، من خلال رابط الموقع .
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