أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن توفر وظائف إدارية وهندسية (دبلوم فأعلى) بالرياض.

وأوضح المركز أن الوظائف المتاحة هي :

1- سكرتير المدير التنفيذي (لا تشترط الخبرة).

2- مُساعد إداري (لا تشترط الخبرة).

3- أخصائي مياه وبيئة بحرية.

4- أخصائي خدمات لوجستية.

5- مدير إدارة الخدمات اللوجستية.

6- مدير إدارة النقل.

ولفت إلى أن التخصصات المطلوبة:

– الهندسة البيئية.

– علوم الإدارية.

– الإدارة المكتبية.

– إدارة الأعمال.

– الإدارة العامة.

– علوم الأرض.

– البيئة البحرية.

– الاستدامة.

– أو ما يعادلها.

وقال المركز أن التقديم بدأ اليوم الخميس بتاريخ 1444/11/26هـ الموافق 2023/06/15م، من خلال رابط الموقع .