كشفت شركة هوندا عن أسعار سياراتها الجديدة هوندا CRV موديل 2024، بعد إضافة العديد من التحديثات الجديدة لها، بالإضافة الي أن التحديثات الجديدة تتضمن إضافة سيارة هايبرد رياضية جديدة .

ويُشار إلى أن السيارة يطلق عليها اسم Hybrid Sport-L ، وتنتمي سيارة هوندا CRV الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

وتستمد السيارة قوتها من محرك 4 أسطوانات سعة 2000 سي سي، ومحركين كهربائيين ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 204 حصان، وعزم أقصي للدوران 335 نيوتن/متر.

كما تتميز السيارة من الخارج بشكل مميز بفضل أحتوائها علي، نظام دفع أمامي أو نظام دفع كلي، ولمسات خارجية سوداء، ومخارج اكزوزت مستطيلة، وباب خلفي كهربائي ، وجنوط مقاس 18 بوصه.

وتتوفر السيارة في المملكة بالاسعار التالية:

الفئة الأولي من سيارة هوندا CRV موديل 2024 الجديدة تباع بسعر 121.106 ألف ريال سودي .

الفئة الثانية من سيارة هوندا CRV موديل 2024 الجديدة تباع بسعر 130.518 ألف ريال سعودي .

الفئة الثالثة من سيارة هوندا CRV موديل 2024 الجديدة تباع بسعر 135.543ألف ريال .

الفئة الرابعة من سيارة هوندا CRV موديل.