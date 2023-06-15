استقبل روبوت يستطيع التحدث ب11 لغة، زوار مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وقدم لهم كافة التفاصيل الخاصة به.

وظهر الروبوت وهو يقدم شرحا توضيحياً للحجاج عن مكونات مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة والذي يحتوي على بعض المقتنيات التي تخص الكعبة المشرفة.

وفضلا عن قدرة الروبوت في التحدث ب11 لغة، فإنه يستطيع التعرف على المشاعر الأساسیة وتمييز الوجوه والتفاعل صوتيًّا.