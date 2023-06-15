تعتزم إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات لإعلان حركة النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات للعام الدراسي الحالي 1444هـ، الأحد القادم، وسيستمر إعلان النتائج حتى الخميس.

وحددت إدارات التعليم فترة الاعتراض على نتائج الحركة ثلاثة أيام من صدورها إلكترونياً عبر نظام «فارس» على أن تعتمد الحركة رسمياً بعد انتهاء فترة الاعتراض.

ويباشر جميع المنقولين في حركتي النقل الداخلي والخارجي العمل في مدارسهم مع عودة الطلاب والطالبات في انطلاقة العام الدراسي الجديد 1445هـ.

وفي سياق متصل، بدأت اليوم إجازة المعلمون والمعلمات المكلفين بالعمل في غير مدارسهم الأصلية خلال العام الدراسي الحالي، وذلك اعتباراً من نهاية دوام اليوم (الخميس) في كافة الإدارات التعليمية.