كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى، تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة، للعمل في مقر المركز بمدينة (الرياض)

وأوضح التخصصات المتاحة:

– أخصائي التوعية والعلاقات العامة (Awareness and Public Relations Specialists)

– أخصائي مشتريات (Procurement Specialist)

– أخصائي أول التدقيق الداخلي (Senior Internal Audit Specialist)

– مهندس كفاءة الطاقة (Engineer – ESCO Secter)

– أخصائي كفاءة الطاقة (Specialist Transportation Sector)

وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.