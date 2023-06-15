كشف المركز السعودي لكفاءة الطاقة عن فتح باب التوظيف لحملة البكالوريوس فأعلى، تشمل وظائف لا تتطلب الخبرة، للعمل في مقر المركز بمدينة (الرياض)
وأوضح التخصصات المتاحة:
– أخصائي التوعية والعلاقات العامة (Awareness and Public Relations Specialists)
– أخصائي مشتريات (Procurement Specialist)
– أخصائي أول التدقيق الداخلي (Senior Internal Audit Specialist)
– مهندس كفاءة الطاقة (Engineer – ESCO Secter)
– أخصائي كفاءة الطاقة (Specialist Transportation Sector)
وأشار إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع.
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