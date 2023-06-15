قامت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ومحافظة القريات بمنطقة الجوف، اليوم الخميس، باعتماد الحوافز الممنوحة لمشرفي النقل المدرسي (معلم، إداري).

وشمل القرار الإعفاء من المناوبة وحصص الانتظار والإعفاء من إسناد الحصة الأولى والأخيرة في الجدول المدرسي وتكون عودتهم مع بداية العام الدراسي الجديد، وعودة دوام الطلاب في 4-2-1445هـ.

كما اعتمدت إدارة التعليم بسراة عبيدة حافز الإجازة لمنسقي ومنسقات الأمن والسلامة المدرسية لجميع المراحل الدراسية .

ويأتي ذلك على أن يبدأ التمتع بها بنهاية دوام يوم الخميس 26-11-1444بشرط اكتمال السجلات الخاصة بالأمن والسلامة المدرسية وإكمال الاستمارة في نظام نور.

وأفادت الإدارة بأنه في حال كون المنسق أو منسقة الأمن والسلامة معلم أو معلمة، لا يتم تمتعه بالحافز إلا بعد إنهاء جميع الأعمال المسندة له من قبل مدير المدرسة.