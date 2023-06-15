تم حظر عرض فيلم الأنيميشن الجديد سبايدر مان الجديد Spider-Man: Across the Spider-Verse، في السينما في المملكة بعد ظهور علم المثليين في أحد مشاهده.

وقالت السينما السعودية في بيان رسمي لها نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “من حرصنا على سلامة المحتوى المعروض في صالات السينما، ومسؤوليتنا تجاه المشاهدين، نود التنويه بأننا لن نقوم بفسح وإجازة أي فيلم يتعارض مع ضوابط المحتوى المعمول بها في نظام الإعلام المرئي والمسموع ولائحته التنفيذية، ما لم تلتزم شركات الإنتاج بتنفيذ التعديلات المطلوبة”.