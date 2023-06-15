في موقف يجسد البر بالأب بعد وفاته ، حافظ مواطن وأخوته بسيارة والدهم لأكثر من 45 عاماً تخليداً لذكراه .
وقال المواطن سعود النهار: ” محافظين على الموتور من غلا راعيه أبوي الله يرحمه ، وله حول 45 سنة ، خدم أبوي لين آخر يوم بعمره ” .
وتابع : حاطينه عند باب البيت ، ومن مر يذكر والدي بالخير ويدعي له بالرحمة ، هو اللي مونسنا وهذه الذكرى ما تختفي عن الذاكرة” .
"سعود النهار" يحكي قصة احتفاظه هو وإخوته بسيارة والدهم 45 عاما تخليدا لذكراه
عبر:@Freeh_Alrmalee pic.twitter.com/OkCI16uJcY
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) June 15, 2023
وين محافظين و الكفر مبنشر 😂🤣🤣😂