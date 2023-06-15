أوضح الدكتور عبد المحسن اللزام استشاري جراحة التجميل، أضرار شد الجلد بدون عمليات جراحية.

وقال اللزام :” الميزة الكبيرة للأجهزة إنها لا تترك آثار جراحية فضلاً عن النقاهة السريعة، ولكن لا يخلو أي جهاز من الأضرار، فهناك بعض الأجهزة تسبب حروق بالجلد وقد تؤثر كذلك على العصب اذا استخدمت في أماكن قريبة منها” .

وأضاف” البعض يرى أن تكلفة العمليات الجراحية أغلى ولكن النتيجة تدوم أطول مقارنة بالأجهزة التي تحتاج للعديد من الجلسات استشاري جراحة التجميل يوضح لنا الفرق”.

وتابع ” الأجهزة الموجودة حاليا لم تصل لمرحلة الإرضاء العالي للمرضى، لأن تأثير الأجهزة يكون محدود ولفترة قليلة لا تدوم نتائجه”.